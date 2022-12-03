İzmir Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda tur peşinde

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında 4 Aralık Pazar günü Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul ile İzmir'de karşılaşacak.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Müsabakada İsrailli hakemler Ron Peretz ile Niv Schwartz görev yapacak.
Son 16 turuna yükselecek takımın belli olacağı eşleşmede İzmir'de oynanan ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisini 30-25 yenmişti.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Müsabakada İsrailli hakemler Ron Peretz ile Niv Schwartz görev yapacak.
Son 16 turuna yükselecek takımın belli olacağı eşleşmede İzmir'de oynanan ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisini 30-25 yenmişti.
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