Iverson: "Jordan, bugün 'rahat' 40 sayı ortalama yakalardı!"

Hall of Fame oyuncu Allen Iverson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugün oynaması durumunda maç başına "kolayca" 40 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.



MJ'in bugünkü NBA'de ne kadar sayı ortalaması yakalayacağı hakkında konuşan insanlara Iverson da dahil oldu.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile "Club Shay Shay" podcast'inde konuşan A.I., MJ için tahminini şu şekilde yürüttü:



"Şimdiye kadar en fazla kaç sayı ortalama yakalamıştı? 37 mi? Tamam, 40 o zaman. Rahat. 40 'Kara İsa' için çok kolay olurdu."



Ardından Iverson, konu Jordan olduğunda diğerleri kadar objektif olmadığını itiraf etti:



"Onun hakkında konuştuğumda durum farklı. Çoğu zaman bu kötü bir durum, çünkü onu çok seviyorum. O olmasaydı, bugün Allen Iverson diye bir basketbolcu olmazdı."



GOAT TARTIŞMASINDA DA FİKRİNİ SUNDU!



Iverson, G.O.A.T. (Tüm zamanların en iyisi) tartışmasına değinme fırsatı da buldu ve MJ, Kobe Bryant ve LeBron James'i tüm zamanların en iyi üç oyuncusu olarak nitelendirdi:



"LeBron'u bu tartışmaya dahil etmiyorum, çünkü onu bir insan ve basketbolcu olarak çok seviyorum. Ben ve Michael Jordan'ın arasında, LeBron'la olduğu kadar kişisel bir ilişkimiz yok. Bu üçü, LeBron, Mike ve Kobe kadar iyisini asla görmedim. Bu üçünden daha iyi bir oyuncu izlemedim..."



