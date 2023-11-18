İtalyanlar yazdı: ''F.Bahçe, Krunic için geliyor!

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde milli araya lider giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler, birçok oyuncuyu mercek altına aldı.
HEDEF RADE KRUNIC
Yaz transfer döneminde 6 numaraya takviye yapamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi ocak ayında güçlendirmek için harekat başlattı. Hedefteki isim ise yine Rade Krunic...
TEKLİF HAZIRLIĞI
İtalyan basınından Tuttospor, Fenerbahçe'nin ocak ayında Boşnak yıldız için Milan'a teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı. Çizme medyası, Fenerbahçe'nin bu kez Krunic'i Milan'dan ayırmayı umduğunu duyurdu.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Haberde, oyuncunun Milan'la sözleşmesi 2025'te biteceği belirtilirken sözleşme yenileme görüşmeleri ise tıkanmış durumda olduğu aktarıldı. Öte yandan iki taraf arasında maaş konusunda anlaşmazlıklar var olduğu belirtildi.
İtalyanlar, daha önce Milan'ın Ferdi'yi istediğini iki oyuncunun takas edilebileceğini de yazmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Yıldız futbolcu bu sezon 12 maça çıkarken henüz gol katkısı yapamadı.
HEDEF RADE KRUNIC
Yaz transfer döneminde 6 numaraya takviye yapamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi ocak ayında güçlendirmek için harekat başlattı. Hedefteki isim ise yine Rade Krunic...
TEKLİF HAZIRLIĞI
İtalyan basınından Tuttospor, Fenerbahçe'nin ocak ayında Boşnak yıldız için Milan'a teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı. Çizme medyası, Fenerbahçe'nin bu kez Krunic'i Milan'dan ayırmayı umduğunu duyurdu.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Haberde, oyuncunun Milan'la sözleşmesi 2025'te biteceği belirtilirken sözleşme yenileme görüşmeleri ise tıkanmış durumda olduğu aktarıldı. Öte yandan iki taraf arasında maaş konusunda anlaşmazlıklar var olduğu belirtildi.
İtalyanlar, daha önce Milan'ın Ferdi'yi istediğini iki oyuncunun takas edilebileceğini de yazmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Yıldız futbolcu bu sezon 12 maça çıkarken henüz gol katkısı yapamadı.