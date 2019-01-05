İtalyan yıldız Aquilani, çocukluk kulübünü satın aldı

Sezon başında futbol kariyerini sonlandıran Alberto Aquilani, yeni bir göreve başladı.
34 yaşındaki İtalyan yıldız Alberto Aquilani, futbol kariyerine başladığı amatör takım Spes Montesacro 1908'in yeni sahibi oldu.
İtalyan yıldız, kendisini futbol dünyasına kazandıran yer olarak tanımladığı Spes Montesacro 1908'i satın alıp, başkanlık koltuğuna oturdu. Aquilani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk kulübünde yeni bir maceraya adım attığını belirtti.
Alberto Aquilani, Roma altyapısına Spes Montesacro'dan katılmıştı.
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34 yaşındaki İtalyan yıldız Alberto Aquilani, futbol kariyerine başladığı amatör takım Spes Montesacro 1908'in yeni sahibi oldu.
İtalyan yıldız, kendisini futbol dünyasına kazandıran yer olarak tanımladığı Spes Montesacro 1908'i satın alıp, başkanlık koltuğuna oturdu. Aquilani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk kulübünde yeni bir maceraya adım attığını belirtti.
Alberto Aquilani, Roma altyapısına Spes Montesacro'dan katılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın