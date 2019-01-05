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İtalyan yıldız Aquilani, çocukluk kulübünü satın aldı

Futbol kariyerini sonlandıran İtalyan yıldız Alberto Aquilani, çocukluk takımı olan Spes Montesacro'yı satın aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalyan yıldız Aquilani, çocukluk kulübünü satın aldı
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05 Ocak 2019 09:20
Sezon başında futbol kariyerini sonlandıran Alberto Aquilani, yeni bir göreve başladı.

34 yaşındaki İtalyan yıldız Alberto Aquilani, futbol kariyerine başladığı amatör takım Spes Montesacro 1908'in yeni sahibi oldu.

İtalyan yıldız, kendisini futbol dünyasına kazandıran yer olarak tanımladığı Spes Montesacro 1908'i satın alıp, başkanlık koltuğuna oturdu. Aquilani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk kulübünde yeni bir maceraya adım attığını belirtti.

Alberto Aquilani, Roma altyapısına Spes Montesacro'dan katılmıştı.



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