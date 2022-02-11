İşte Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
11 Şubat 2022 Cuma
20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
12 Şubat 2022 Cumartesi
16.00
Medipol Başakşehir - Gaziantep: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00
Galatasaray - Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat 2022 Pazar
13.30
Demir Grup Sivasspor - ÖKY Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00
FTA Antalyaspor - VF Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat 2022 Pazartesi
20.00
Atakaş Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
11 Şubat 2022 Cuma
20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
12 Şubat 2022 Cumartesi
16.00
Medipol Başakşehir - Gaziantep: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00
Galatasaray - Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat 2022 Pazar
13.30
Demir Grup Sivasspor - ÖKY Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00
FTA Antalyaspor - VF Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat 2022 Pazartesi
20.00
Atakaş Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan