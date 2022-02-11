İşte Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

MHK, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri
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11 Şubat 2022 10:02
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

11 Şubat 2022 Cuma

20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

12 Şubat 2022 Cumartesi

16.00

Medipol Başakşehir - Gaziantep: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00

Galatasaray - Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat 2022 Pazar

13.30

Demir Grup Sivasspor - ÖKY Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00

FTA Antalyaspor - VF Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat 2022 Pazartesi

20.00

Atakaş Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan



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