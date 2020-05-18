Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın N'Sakala için yönetime kapsamlı bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında.Önümüzdeki sene kadrosunda Alanyaspor'dan öğrencisi olan eski oyuncusunu görmek isteyen başarılı hocanın "" dediği öğrenildi.Bu arada Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın elinde oyuncuyla imzaladığı protokolün olduğu öğrenildi.Beşiktaş'ın Alanyaspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken N'Sakala için çok önemli bir adım attığı öne sürüldü.