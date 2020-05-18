Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın N'Sakala için yönetime kapsamlı bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında.
Önümüzdeki sene kadrosunda Alanyaspor'dan öğrencisi olan eski oyuncusunu görmek isteyen başarılı hocanın "Ben atletik bir sol bek istiyorum, rakibi bunaltacak, devamlı koşacak, önündeki arkadaşını rahatlatacak bir bek olmalı bu. Bahsettiğim özelliklerin hepsi N'Sakala'da var. Onu transfer ederseniz solda bir sıkıntı yaşamayız. Kendisine her bakımdan kefilim. Burada uyum sorunu da yaşamaz. Ayrıca karakter olarak da Beşiktaş'a yakışacak bir futbolcu. Gerçek bir profesyonel ve özel hayatı çok düzenli" dediği öğrenildi.
Bu arada Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın elinde oyuncuyla imzaladığı protokolün olduğu öğrenildi.
ALANYASPOR'DA TAKIMIN BANKOSU
Beşiktaş'ın Alanyaspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken N'Sakala için çok önemli bir adım attığı öne sürüldü.
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Önümüzdeki sene kadrosunda Alanyaspor'dan öğrencisi olan eski oyuncusunu görmek isteyen başarılı hocanın "Ben atletik bir sol bek istiyorum, rakibi bunaltacak, devamlı koşacak, önündeki arkadaşını rahatlatacak bir bek olmalı bu. Bahsettiğim özelliklerin hepsi N'Sakala'da var. Onu transfer ederseniz solda bir sıkıntı yaşamayız. Kendisine her bakımdan kefilim. Burada uyum sorunu da yaşamaz. Ayrıca karakter olarak da Beşiktaş'a yakışacak bir futbolcu. Gerçek bir profesyonel ve özel hayatı çok düzenli" dediği öğrenildi.
Bu arada Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın elinde oyuncuyla imzaladığı protokolün olduğu öğrenildi.
ALANYASPOR'DA TAKIMIN BANKOSU
Beşiktaş'ın Alanyaspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken N'Sakala için çok önemli bir adım attığı öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın