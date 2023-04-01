İşte Orhan Ak'ın Süper Lig ve kupa hedefi!

Kısa bir süre önce Trabzonspor'da başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan sezon sonuna kadar Orhan Ak'la yola devam kararı almıştı. Bu karar sonrası ekibiyle beraber bir hedef belirleyen genç hocanın gözünü ligde ilk 3'e ve Türkiye Kupası'na diktiği öğrenildi.



YOL KAZASI İSTEMİYOR!



Bordo-Mavili takımın başında vekaleten çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Ak, bugün Kayserispor maçında resmi olarak teknik sorumlu unvanı ile görev yapacak. 29. haftadaki Beşiktaş derbisi öncesinde Kasımpaşa maçını da kazanıp derbiye çok daha güçlü çıkmanın planlarını yapan Ak, sezon sonu ilk 3 içinde olmak istiyor. Oyuncularını da bu yönde motive eden genç teknik adam, Kayserispor maçında kesinlikle kaza istemiyor. Orhan Ak, oyuncularına da rakiplerinin artı ve eksilerini anlatıyor.



"HER TAKIMI YENEBİLİRİZ"



Ligin geri kalan bölümünde Trabzonspor adına en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyleyen genç hocanın, "Biz kalitemizi ortaya koyduğumuzda her takımı yeneriz" dediği de gelen bilgiler arasında.



FIRTINA'NIN RAKİBİ KAYSERİ



Süper Lig'de şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaşan ve önemli değişimler yaşayan Trabzonspor bugün Kayserispor'u konuk edecek. Saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Bordo-Mavililer'de bugün yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetim kurulu ilk karşılaşmasına çıkacak. Ayrıca Orhan Ak da 'teknik direktör' sıfatıyla Trabzonspor'un başında ilk sınavını verecek.



TRABZON ÇOK ÜSTÜN



Trabzonspor ile Kayserispor, bugün Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 51 maçta Bordo- Mavililer'in galibiyetlerde 32-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.





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