İşte Marcus Rashford'ın yeni kulübü

Aston Villa, Manchester United'dan kiralık olarak Marcus Rashford'un transferini tamamladı.



27 yaşındaki İngiliz futbolcu sezonun geri kalanı için Aston Villa'ya transfer olurken, Villa'nın yaz aylarında 47.8 milyon euyro (40 milyon pound) karşılığında transferi kalıcı hale getirme opsiyonu bulunuyor.



Rashford'ın yıllık brüt 20.3 milyon euro olan maaşının kaldığı süre boyunca maaşının dörtte üçünü ve performansa dayalı bonuslara bağlı olarak yüzde 90'ına kadarını Villa karşılayacak.



SON 12 MAÇTA FORMA GİYMEDİ



Rashford, Manchester United'ın tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta forma giymedi ve ilk olarak 15 Aralık'taki Manchester derbisinin kadrosuna alınmadı.



RUBEN AMORIM RENCİDE ETTİ



Geçen hafta United'ın Premier Lig'de Fulham'ı yendiği maçta da yoktu ve Amorim, 63 yaşındaki kaleci antrenörü Jorge Vital'i, kendini vermeyen bir oyuncuyu yedek olarak oynatmayı tercih edeceğini söyledi.



SON OLARAK 12 ARALIK'TA OYNADI



Rashford, 12 Aralık'ta Viktoria Plzen'e karşı oynanan Avrupa Ligi maçından bu yana United forması giymedi. O zamandan beri sadece bir kez maç kadrosuna dahil edildi, Newcastle United'a karşı, o maçta da oynatılmadı.



