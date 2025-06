Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü saat 17.15'te 99. kez gerçekleştirilecek.İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulacak olan yarışta, 2022 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek adına piste çıkacak.Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 12.000.000 TL, üçüncüye 6.000.000 TL, dördüncüye 3.000.000 TL, beşinciye ise 1.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46.335.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55.335.000 TL'ye ulaşacak.99. Gazi Koşusu'na 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere toplam 26 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 23'ü erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.