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İstanbul BB, Spirou'ya diş geçiremedi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spirou Basket'e mağlup oldu.

Kaynak: AA
İstanbul BB, Spirou'ya diş geçiremedi
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24 Ekim 2018 22:17
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Belçika temsilcisi Spirou Basket'e 80-62 yenildi.

Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreğini 22-14 geride kapattığı mücadelede soyunma odasına 45-37 geride gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyreğini 65-54 geride geçtiği karşılaşmada salondan 80-62 mağlup ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.

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