İstanbul BB, Spirou'ya diş geçiremedi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Belçika temsilcisi Spirou Basket'e 80-62 yenildi.
Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreğini 22-14 geride kapattığı mücadelede soyunma odasına 45-37 geride gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyreğini 65-54 geride geçtiği karşılaşmada salondan 80-62 mağlup ayrıldı.
Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.
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Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan turuncu-lacivertli ekip, ilk çeyreğini 22-14 geride kapattığı mücadelede soyunma odasına 45-37 geride gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyreğini 65-54 geride geçtiği karşılaşmada salondan 80-62 mağlup ayrıldı.
Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.
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