  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    Fatih Terim rapor verdi "Her şartta kesin alalım"
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

İspanya'da kadınlar futbol maçını statta 48 bin kişi izledi

Athletic Bilbao ile Atletico Madrid arasında oynanan Kraliçe Kupası çeyrek final maçını 48 bin 121 kişi izlerken, bunun İspanya ve Avrupa'da rekor olduğu duyuruldu

Kaynak: AA
İspanya'da kadınlar futbol maçını statta 48 bin kişi izledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 14:39
İspanya'da Kraliçe Kupası çeyrek finalinde oynanan Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçında tribünlerde bulunan 48 bin 121 kişiyle izleyici rekoru kırıldı.

Bilbao'daki San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 48 bin 121 kişinin izlediği açıklandı.

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'da bu zamana kadar kadınlar futbol maçında izleyici rekorunun 35 bin kişiyle 16 yıl önce yine aynı statta olduğu hatırlatıldı.

San Mames'deki izleyici sayısının aynı zamanda Avrupa için de rekor olduğu kaydedildi. Avrupa'da kadınlar futbolundaki en çok izleyici rekoru, 45 bin 423 kişiyle Mayıs 2018'de İngiltere Kadınlar Kupası finalindeki Arsenal-Chelsea maçında kırılmıştı.

Kadınlar futbolunda dünyadaki izleyici rekoru ise 51 bin 211 izleyiciyle geçen yıl Meksika Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçında kaydedilmişti. San Mames'deki 48 bin 121 izleyici sayısı, dünya sıralamasında ikinci sırada bulunuyor.

Öte yandan San Mames'deki karşılaşmada taraftarı önünde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Atletico Madrid, yarı finale yükseldi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için