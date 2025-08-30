30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-054'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-247'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-049'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-353'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-041'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-041'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-142'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-243'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-012'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

İspanya Milli Takımı'nda Gavi şoku!

İspanya Milli Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Gavi, sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Bulgaristan ve Türkiye maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

calendar 30 Ağustos 2025 16:05
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İspanya Milli Takımı'nda Gavi şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.


Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve 11 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Gavi, bu sezon takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.

 Reklam 
