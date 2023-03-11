La Liga'da son maçında Atletico Madrid'e 6-1 yenilen, averajla düşme hattının kıyısında yer alan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe galibiyeti ile hayata döndü.6 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olan İspanyol ekibinin performansı ülke basınında da geniş yankı buldu. · Medya Fenerbahçe'nin ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanmadığını ve Sevilla'nın devreyi gol yemeden tamamlamasının mucize olduğunu ifade ederken şu değerlendirmeler yapıldı:MARCA: Avrupa, bir ölüyü diriltti. Birden fazla gol yiyebileceği ilk yarı sonrası Sampaoli, ölü bir adamı diriltebilecek Avrupa Ligi'ne tutunarak yarattığı karmaşayı yönetebildi."MUNDO DEPORTIVO: Sevilla, iki farklı yüzüyle Fenerbahçe karşısında yeniden canlanıyor.ABC: Avrupa Ligi, Sevilla'nın Metaverse'ü. Metaverse, hepimizin gerçek hayattan farklı şekilde alternatif bir yaşam sürebileceği paralel evrendir.LA RAZON: Avrupa Ligi'nin kokusunu alan Sevilla, kendine gelir. F.Bahçe maçının ilk yarısında Sevilla'nın beyazlar içindeki 11 zombi gibi Türkleri kovaladığını gören hiç kimse bu maçın sonucunu tahmin edemezdi.DIARIO DE SEVILLA: Sampaoli, garabeti ortadan kaldırır ve Sevilla 2-0 kazanır. Türkler, ilk yarıda daha iyiydi ancak Sevilla'nın kaosundan faydalanamadılar.AS: UEFA Avrupa Ligi değil Sevilla Ligi... Başka bir ligde başka bir sahada Sevilla çok çabuk pes edebilirdi ama sahasında bir Avrupa maçında bu kolay olmuyor.RTVE: İlk yarıda daha kötüsünü hak eden Sevilla, F.Bahçe'yi 2 kez avladı. Türkler, ilk yarı Sevilla'ya kelepçe taktı ama Dmitrovic, bozgunu engelledi.VIVA SEVILLA: Tarih, Avrupa'da ağır basıyor.HOY: Zamanında reaksiyon gösteren Sevilla, Avrupa Ligi'nde teselli buldu.SPORT: Jordan ve Lamela, Sevilla'nın hayaletlerini kendine getirdi.EL DECANO DEPORTIVO: Sevilla, zamanında reaksiyon gösterdi ve iyi bir zafer elde etti.EUROPA PRESS: Sevilla, Avrupa ödevini yapıyor. Jorge Sampaoli'nin takımı, kötü bir ilk yarıdan gol yemeden kurtuldu.RELEVO: Sampaoli sistemini değiştirince Sevilla yeniden canlandı. Kim Sevilla'yı affederse bunun bedelini öder.EL PAiS: Sevilla, Avrupa'da bir başka oynuyor.