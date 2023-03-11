La Liga'da son maçında Atletico Madrid'e 6-1 yenilen, averajla düşme hattının kıyısında yer alan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe galibiyeti ile hayata döndü.
6 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olan İspanyol ekibinin performansı ülke basınında da geniş yankı buldu. · Medya Fenerbahçe'nin ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanmadığını ve Sevilla'nın devreyi gol yemeden tamamlamasının mucize olduğunu ifade ederken şu değerlendirmeler yapıldı:
DİMİTROVİC TAKIMIN EN İYİSİYDİ
MARCA: Avrupa, bir ölüyü diriltti. Birden fazla gol yiyebileceği ilk yarı sonrası Sampaoli, ölü bir adamı diriltebilecek Avrupa Ligi'ne tutunarak yarattığı karmaşayı yönetebildi."
MUNDO DEPORTIVO: Sevilla, iki farklı yüzüyle Fenerbahçe karşısında yeniden canlanıyor.
ABC: Avrupa Ligi, Sevilla'nın Metaverse'ü. Metaverse, hepimizin gerçek hayattan farklı şekilde alternatif bir yaşam sürebileceği paralel evrendir.
LA RAZON: Avrupa Ligi'nin kokusunu alan Sevilla, kendine gelir. F.Bahçe maçının ilk yarısında Sevilla'nın beyazlar içindeki 11 zombi gibi Türkleri kovaladığını gören hiç kimse bu maçın sonucunu tahmin edemezdi.
DIARIO DE SEVILLA: Sampaoli, garabeti ortadan kaldırır ve Sevilla 2-0 kazanır. Türkler, ilk yarıda daha iyiydi ancak Sevilla'nın kaosundan faydalanamadılar.
İLK 45 DAKİKADA KELEPÇE TAKTILAR
AS: UEFA Avrupa Ligi değil Sevilla Ligi... Başka bir ligde başka bir sahada Sevilla çok çabuk pes edebilirdi ama sahasında bir Avrupa maçında bu kolay olmuyor.
RTVE: İlk yarıda daha kötüsünü hak eden Sevilla, F.Bahçe'yi 2 kez avladı. Türkler, ilk yarı Sevilla'ya kelepçe taktı ama Dmitrovic, bozgunu engelledi.
VIVA SEVILLA: Tarih, Avrupa'da ağır basıyor.
HOY: Zamanında reaksiyon gösteren Sevilla, Avrupa Ligi'nde teselli buldu.
SPORT: Jordan ve Lamela, Sevilla'nın hayaletlerini kendine getirdi.
EL DECANO DEPORTIVO: Sevilla, zamanında reaksiyon gösterdi ve iyi bir zafer elde etti.
EUROPA PRESS: Sevilla, Avrupa ödevini yapıyor. Jorge Sampaoli'nin takımı, kötü bir ilk yarıdan gol yemeden kurtuldu.
RELEVO: Sampaoli sistemini değiştirince Sevilla yeniden canlandı. Kim Sevilla'yı affederse bunun bedelini öder.
EL PAiS: Sevilla, Avrupa'da bir başka oynuyor.
6 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olan İspanyol ekibinin performansı ülke basınında da geniş yankı buldu. · Medya Fenerbahçe'nin ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanmadığını ve Sevilla'nın devreyi gol yemeden tamamlamasının mucize olduğunu ifade ederken şu değerlendirmeler yapıldı:
DİMİTROVİC TAKIMIN EN İYİSİYDİ
MARCA: Avrupa, bir ölüyü diriltti. Birden fazla gol yiyebileceği ilk yarı sonrası Sampaoli, ölü bir adamı diriltebilecek Avrupa Ligi'ne tutunarak yarattığı karmaşayı yönetebildi."
MUNDO DEPORTIVO: Sevilla, iki farklı yüzüyle Fenerbahçe karşısında yeniden canlanıyor.
ABC: Avrupa Ligi, Sevilla'nın Metaverse'ü. Metaverse, hepimizin gerçek hayattan farklı şekilde alternatif bir yaşam sürebileceği paralel evrendir.
LA RAZON: Avrupa Ligi'nin kokusunu alan Sevilla, kendine gelir. F.Bahçe maçının ilk yarısında Sevilla'nın beyazlar içindeki 11 zombi gibi Türkleri kovaladığını gören hiç kimse bu maçın sonucunu tahmin edemezdi.
DIARIO DE SEVILLA: Sampaoli, garabeti ortadan kaldırır ve Sevilla 2-0 kazanır. Türkler, ilk yarıda daha iyiydi ancak Sevilla'nın kaosundan faydalanamadılar.
İLK 45 DAKİKADA KELEPÇE TAKTILAR
AS: UEFA Avrupa Ligi değil Sevilla Ligi... Başka bir ligde başka bir sahada Sevilla çok çabuk pes edebilirdi ama sahasında bir Avrupa maçında bu kolay olmuyor.
RTVE: İlk yarıda daha kötüsünü hak eden Sevilla, F.Bahçe'yi 2 kez avladı. Türkler, ilk yarı Sevilla'ya kelepçe taktı ama Dmitrovic, bozgunu engelledi.
VIVA SEVILLA: Tarih, Avrupa'da ağır basıyor.
HOY: Zamanında reaksiyon gösteren Sevilla, Avrupa Ligi'nde teselli buldu.
SPORT: Jordan ve Lamela, Sevilla'nın hayaletlerini kendine getirdi.
EL DECANO DEPORTIVO: Sevilla, zamanında reaksiyon gösterdi ve iyi bir zafer elde etti.
EUROPA PRESS: Sevilla, Avrupa ödevini yapıyor. Jorge Sampaoli'nin takımı, kötü bir ilk yarıdan gol yemeden kurtuldu.
RELEVO: Sampaoli sistemini değiştirince Sevilla yeniden canlandı. Kim Sevilla'yı affederse bunun bedelini öder.
EL PAiS: Sevilla, Avrupa'da bir başka oynuyor.