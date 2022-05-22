Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinde genç oyuncular yerine tecrübeli isimleri tercih etmesi gündem oldu.



OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNE ELEŞTİRİ



Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu 64. dakikada İsmail Kartal'ın Enner Valencia'yı oyuna alması şaşkınlıkla karşılandı. Kenarda birçok genç futbolcusu bekleyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Enner Valencia tercihi eleştiri konusu oldu.



JOSE SOSA HAMLESİ TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI



Öte yandan İsmail Kartal mücadelenin 4-0 devam ettiği 78. dakikada ise sahaya Jose Sosa'yı sürdü. Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkan İsmail Kartal'ın bu değişiklikleri Sarı-Lacivertli taraftarları sinirlendirdi.



İsmail Kartal'a sosyal medyada tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli hocayı yaptığı değişiklikler sebebiyle hedef tahtasına koydu. İsmail Kartal Twitter'da Trend Topic (TT) listesinde bir anda üst sıralara yerleşti.







