28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-048'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İşitme engelli milli yüzücü olimpiyatlarda derece istiyor!

Terapi amacıyla 8 yaşında başladığı yüzmede yeteneği keşfedilen ve Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok madalya kazanan Mehmet Bulut, Japonya'da kasım ayında düzenlenecek olimpiyatlarda derece elde etmek için çalışıyor.

calendar 28 Eylül 2025 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşitme engelli milli yüzücü olimpiyatlarda derece istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep'te 8 yaşında terapi amacıyla başladığı yüzmede birçok madalya kazanan ve olimpiyat vizesi alan milli sporcu Mehmet Bulut, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

İşitme engelli Mehmet Bulut (18), 8 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle terapi amacıyla yüzmeye başladı.

Alleben Yüzme Havuzu'ndaki engelli terapi bölümünde yüzmeyi öğrenen ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet, kısa süre içerisinde milli sporcu olmayı başardı.


Birçok Türkiye şampiyonluğu ile madalyası olan Mehmet, bu yıl yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçerek Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Günlük hayatında işitme cihazı kullanarak iletişim kuran Mehmet, havuzda yüzdüğü sırada cihazı çıkarıp sporuna devam ediyor.

- "Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak"

Mehmet Bulut, AA muhabirine, son 4 yıldır işitme engellilerde kesintisiz Türkiye şampiyonu olduğunu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade eden Mehmet, "En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

Kendisi gibi engellilere de seslenen Mehmet, "Engelli kardeşlerime de bir tavsiyem var. Asla pes etmesinler. Herhangi bir spor dalıyla uğraşsınlar ve ona emek versinler." diye konuştu.

- "Olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak istiyoruz"

Yüzme antrenörü Mehmet Emin Bay ise sporcusunun yaklaşık 10 yıl önce havuzun engelli terapi bölümünde yüzmeyi öğrendiğini, orada yetenekleri keşfedildikten sonra Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübünün önce altyapısına, ardından da performans takımlarına alındığını, şimdi de milli takımda olduğunu belirtti.

Bay, sporcusunun yüzme sporuna başladığından beri azimli, sabırlı, başarılı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Mehmet Bulut'un olimpiyatlara katılması Gaziantep özelinde ilk. Biz gururluyuz ve mutluyuz. Umarım kasım ayındaki olimpiyat oyunlarında da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutturmak istiyoruz. "

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.