Işıklandırılan Bodrum İlçe Stadı'nda denetimler yapıldı

Bodrum İlçe Stadı'nın aydınlatma çalışmaları tamamlandı ve denemeleri yapıldı. Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK, 12 Ağustos'ta Gaziantep FK'yi evinde ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Işıklandırılan Bodrum İlçe Stadı'nda denetimler yapıldı
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09 Ağustos 2024 12:50
Işıklandırılma çalışması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri gerçekleştirildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK sezonun ilk maçında evinde 12 Ağustos 21.00'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Yeni sezon öncesi kulüp yönetimi aydınlatması bulunmayan stadı, TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 2 ay içerisinde başta aydınlatma çalışması olmak üzere saha içerisindeki gerekli düzenlemeler yapıldı. Statta dün akşam havanın kararmasıyla aydınlatma denemeleri yapıldı. İlçenin birçok noktasından görülen stadın ışıklı görünümü beğeni toplarken o anlar dron ile havadan da görüntülendi

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