İrfan Can Kahveci: 'Bizim için bir şey fark etmiyor'

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 3-0 kazanılan Ankaragücü maçını değerlendirdi.



Maçtaki ikinci golü atan milli futbolcu, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;



"Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum. İnşallah böyle devam ederim."





