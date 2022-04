İrfan Can Kahveci: 'Ayrı bir motivasyonumuz vardı'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



"OYUNU DOMİNE ETTİK"



2-0'lık kazanılan maç sonrası A Spor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Her şeyi yaptık. Hak eden taraf bizdik ve galip geldik, çok mutluyuz" dedi.



"AYRI BİR MOTİVASYON OLUR"



"Ayrı bir motivasyon oldu mu?" sorusu yöneltilen yıldız isim, "Fenerbahçe'de oynayan herkesin Galatasaray maçı için ayrı motivasyonu olur. Aynı şekilde Galatasaray'da oynayan oyuncuların da. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Fenerbahçe olmazsa, Galatasaray olmaz. Galatasaray olmazsa, Fenerbahçe olmaz." diye konuştu.



Artan performansı teknik direktör İsmail Kartal için açıklama yapan İrfan Can Kahveci, "İsmail Hoca, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri, illa etkisi oluyor. Zaten ikili ilişkili çok iyi. Kulüpte her gün antrenmanları, maçları izliyor. Onun da payı var tabii ki." ifadelerini kullandı.



Son olarak taraftar için de konuşan İrfan Can, "Taraftarımızın beklentisi çok yüksek, karşılık vermeye çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bugün alkışladılar, yarım belki ıslıklayacaklar ama ben onların yüzünü güldürmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





