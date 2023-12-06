İrfan Can, İsmail Kartal ile Okan Buruk'u geçti!

2021-22 sezonunda hocasının görev süresinde 14 maçta 3 gol, 4 asist ile oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu yıl forma giydiği 24 karşılaşmada 10 gol, 6 asist katkısı yaptı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can, İsmail Kartal ile Okan Buruk'u geçti!
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06 Aralık 2023 11:45
Son güncelleme 06 Aralık 2023 12:53
Geçen sezon F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın tedrisatında başka bir kimliğe büründü. Kendine has vuruş stiliyle Sivasspor'u avlayıp 4-1'lik farklı galibiyette takımını rahatlatan sarı-lacivertli futbolcu, 62 yaşındaki hoca ile rekor kırdı.

OKAN BURUK DEVRİNİ GEÇTİ

Kariyerindeki 15'inci teknik adam Kartal ile çıktığı maçlarda 13 gol, 10 asiste imza atan İrfan Can, Başakşehir'de Okan Buruk ile yakaladığı istatistiği (12G, 8A) geride bıraktı. Böylelikle İrfan Can'ın kariyerinde İsmail Kartal, en çok gol attığı ve asist yaptığı hoca olarak zirvenin yeni sahibi oldu.

İkili, ilk defa 2021-22'de buluşurken İrfan Can, o dönem 14 karşılaşmayı 7 gollük (3 gol, 4 asist) katkıyla tamamladı. Bu sezon tekrar bir araya gelinirken 28 yaşındaki milli futbolcu, 24 sınavda 10 golün yanı sıra arkadaşlarına 6 da asistle destek verdi. Toplamda sadece 38 müsabakada tabelanın 23 kez değişmesinde başrol oynadı.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe kariyerinde 107 karşılaşmaya çıkan İrfan Can Kahveci, 21 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. 



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