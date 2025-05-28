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Inter, Marsilya'dan Luis Henrique için sona geldi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Inter, Marsilya'dan Luis Henrique'yi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti.

calendar 28 Mayıs 2025 14:19 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter, Marsilya'dan Luis Henrique için sona geldi!
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İtalya Ligi takımlarından Inter, yaz döneminin ilk transferini tamamlamak için sona yaklaştı.

Inter, 23 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Luis Henrique'nin transferi için Fransız ekibi Marsilya ile büyük oranda anlaşma sağladı.

İtalyan ekibi, Luis Henrique için Marsilya'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 2 milyon euro da bonus ödeyecek.

Transfer için taraflar arasında anlaşma sağladı, imza için son detaylar kaldı.

Inter'in Luis Henrique'yi önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

LUIS HENRİQUE'NİN PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu Luis Henrique son sezonunda çıktığı 35 resmi maçta 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Marsilya, 2020 yılının Eylül ayında Luis Henrique'yi 8 milyon euro karşılığında Brezilya ekibi Tres Passos'tan kadrosuna kattı. 


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