Inter, deplasmanda Monza'ya takıldı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter deplasmanda Monza ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, deplasmanda Monza'ya takıldı
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15 Eylül 2024 23:38
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter deplasmanda Alessandro Nesta'nın yönetimindeki Monza ile 1-1 berabere kaldı.

U-Power Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Monza'nın golünü 81. dakikada Danny Mota kaydederken, Inter'e beraberliği getiren golü 88. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Inter'de hafif bir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almasına rağmen karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 8'e yükseltirken, Monza 3 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter sahasında Milan'ı ağırlarken, Monza sahasında Bologna'yı konuk edecek.

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