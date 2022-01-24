Inter'de hücum altenatifi Felipe Caicedo

Inter'in, Genoa'dan Felipe Caicedo'yu transfer etmek istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'de hücum altenatifi Felipe Caicedo
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24 Ocak 2022 16:31
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Felipe Caicedo ile forvet hattını güçlendirmek istiyor.

CORREA YERİNE CAICEDO

Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter'in Joaquín Correa'nın sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Genoa'dan Felipe Caicedo'yu alternatif isim olarak belirlediği aktarıldı.

INZAGHI İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Caicedo'nun, Inter Menajeri Simone Inzaghi ile Lazio'da da birlikte çalıştığı medyanın haberinde yer aldı.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Yaz transfer döneminde Lazio'dan Genoa'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta süre alırken, 2 gol attı.

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