"KENDİNİ KANITLAYIP ADA'YA DÖNECEK"

DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması giyen Dele Alli, siyah-beyazlılara bu sezon transfer oldu. İngiliz basını, Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili olarak umutlu ifadeler kullandı. İngilizler de Dele Alli'nin Beşiktaş'ta yeniden hayat bulacağına inanıyor.Bu konuda Ada basınında yer alan bir makalede şu ifadeler dikkati çekti:"Dele Alli için uzun ve umut dolu bir yol var. Amacı kesinlikle İngiltere Milli Takımı'na geri dönmek. Ancak Türkiye'de oynarken Teknik Direktör Gareth Southgate'in dikkatini çekmesi pek olası değil. Bu yüzden ilk hedefi kiralık olarak gittiği Beşiktaş'ta kendini kanıtlayıp Ada'ya geri dönmek olacak. Olumlu bir sezon geçirmesi halinde onunla ilgilenecek birkaç Premier Lig takımı çıkacaktır. Bu sezon göstereceği performans ona yönelik fikirlerin değişmesine yardımcı olacak. Henüz 26 yaşında ve önündeki yıllar, onun en iyi yılları olabilir."Beşiktaş'ta Dele Alli şu ana kadar 2 maçta 144 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Sakatlığı bulunan futbolcunun milli aradan sonraki Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.