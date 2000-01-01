Indiana Pacers, koç Nate McMillan ile yolları ayırdı!

Indiana Pacers, koç Nate McMillan'ın görevine son verdiklerini duyurdu.



Indiana, Pazartesi günü Miami Heat tarafından, playoff ilk turunda elenmişti.



McMillan'ın görevden alınması, ekibin 56 yaşındaki başantrenöre iki hafta önce sözleşme uzatması verdiği göz önüne alındığında, bir sürpriz oldu.



Pacers'ın basketbol operasyonları başkanı Kevin Pritchard, bir açıklamada şunları söyledi:



"Bu bizim için çok zor bir karardı. Ancak farklı bir yönde ilerlemenin, organizasyonun çıkarına en iyi şekilde yarayacağını düşünüyoruz."



Pacers son iki sezonda sakatlıklarla ağır sarsılmıştı ve McMillan'ın dört yıllık koçluğunda üç kez ilk turda playoffların dışında kalmıştı. Pazartesi günkü yenilginin ardından, McMillan, Pacers'ın potansiyeline ulaşmak için tam güce ulaşması gerektiğini söylemişti.



McMillan, Indiana'da 183-136'lık bir normal sezon serisi yakalamıştı. Ekipte üç yıl baş asistan olarak görev yaptıktan sonra, 2016 yılında Frank Vogel'in yerini almıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, sözleşmesi bu sezondan sonra sona eren Houston Rockets başantrenörü Mike D'Antoni'nin, Pacers'ın hedefi olacağını iddia etti.



