24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

İlkay Gündoğan'dan Bundesliga sinyali! Leverkusen devrede

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

calendar 24 Ağustos 2025 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen İlkay Gündoğan ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre tecrübeli futbolcu, Bundesliga'ya dönüş fikrine artık ciddi şekilde sıcak bakıyor.

Manchester City'de Guardiola'nın yeni sezon planlamasında yer almayan ve ismi sık sık Galatasaray ile anılsa da transferi gerçekleşmeyen İlkay, şimdi rotasını Almanya'ya çevirmiş durumda. 



BAYER LEVERKUSEN DEVREDE

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Bayer Leverkusen, İlkay Gündoğan için harekete geçti. Schira, Leverkusen'in, kısa süre içinde Manchester City'den ayrılması beklenen Gündoğan hakkında bilgi aldığını duyurdu.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 358 resmi maça çıkan İlkay, 65 gol ve 47 asist ile adını kulüp tarihine yazdırdı.

