İlkay Gündoğan'dan Bundesliga sinyali! Leverkusen devrede

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen İlkay Gündoğan ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.





Alman basınından Bild'in haberine göre tecrübeli futbolcu, Bundesliga'ya dönüş fikrine artık ciddi şekilde sıcak bakıyor.





Manchester City'de Guardiola'nın yeni sezon planlamasında yer almayan ve ismi sık sık Galatasaray ile anılsa da transferi gerçekleşmeyen İlkay, şimdi rotasını Almanya'ya çevirmiş durumda.

BAYER LEVERKUSEN DEVREDE





İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Bayer Leverkusen, İlkay Gündoğan için harekete geçti. Schira, Leverkusen'in, kısa süre içinde Manchester City'den ayrılması beklenen Gündoğan hakkında bilgi aldığını duyurdu.



MANCHESTER CITY KARNESİ



Manchester City formasıyla 358 resmi maça çıkan İlkay, 65 gol ve 47 asist ile adını kulüp tarihine yazdırdı.



