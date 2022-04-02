İlk yarı yorumları: Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olduğu maçın ilk yarısını Miha Zajc ve Diego Rossi'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Yorumcular, ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe'nin motivasyonu son derece yüksek. Fizik olarak da iyi durumdalar. Konyaspor maçından sonra ikincilik şansı artınca, takımın motivasyonu da arttı. Fenerbahçe uzun yıllar Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyemediği için taraftar üzülüyor. Doğru oyun, doğru duruş. Attila Karaoğlan fena maç yönetmiyor. Fenerbahçe ilk yarı daha farklı bitirebilirdi. İkinci yarıda daha çok pozisyonlar da bulacaklardır. Fenerbahçe'nin oyun olarak en iyi deplasmanlarından biri diyebiliriz. İsmail Kartal'ın tercihleri de doğru.



3'lü, 4'lü çok konuşuluyor, birinci suçlusu benim. 2000'lerin başında bu sistemleri matematiksel olarak anlattım, o bir başlangıç oldu. Ancak sonrasında abartı oldu. Sistem oyuncuya göre yapılır, İsmail Kartal da bunu yaptı. Fenerbahçe kupadan Avrupa'ya gidebilirdi. Slavia Prag da elenebilirdi.



GÜNTEKİN ONAY



45 dakika boyunca iyi bir maç izledik. Fenerbahçe 2 gol buldu, daha fazlasını da bulabilirdi. Milli aranın öncesinde kaldığı yerden devam eden dinamik, tempolu, aktif bir Fenerbahçe izledik. Kayserispor etkili olamadı ama Fenerbahçe de buna izin vermedi. İlk 45 dakikada Fenerbahçe'nin tarif edilebilir oyun planı var. Eveleyip gevelemeden rakip kaleye gidiyor. 12 şuttan 5'inden isabet sağlayıp, 2.25 gol beklentisi oranını yakaladı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Bir teknik adamın istediği her şeyi yaptı Fenerbahçe. 2 gol buldu, 2-3 tane daha atabilirdi. Defansif olarak da tüm oyuncular görevini yapıyor. Kim Min-Jae birkaç pozisyonda öne çıktı ve direkten dönen bir şut var. Pozisyon vermedi Fenerbahçe genel olarak. İsmail Kartal'ın yaptığı en iyi iş Crespo ve Zajc ikilisi. Baskıları bu ikilinin kaptığı ve kullandığı toplarla kuruyor. Fenerbahçe 10 üzerinden 8-9'luk oynadı.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe saha parselizasyonunu çok iyi yapıyor ve Kayserispor'a alan ve zaman vermiyor. Hikmet Hoca ikinci yarıda ofansif bir takım kurmalı. İbrahim ve Bertolacci takviyesi gerekiyor sanki.





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