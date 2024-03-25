İlhan Palut'tan yeni sözleşme açıklaması!

Çaykur Rizespor, bu sezon teknik direktör İlhan Palut ile bambaşka bir başarısı hikayesi yazıyor.



Transferlerinin gecikmesine ve mütevazı kadrosuna rağmen beklentilerin çok üzerinde bir başarıya imza atan Karadeniz ekibinde tüm camia Palut'a güveniyor. Başkan İbrahim Turgut, sezon sonunda mukavalesi bitecek olan İlhan Palut ile yeni sezonda da devam edeceklerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.



"HUZUR İÇİNDE ÇALIŞIYORUM"



İlhan Palut da yeni sözleşmesi konusunda, "Aslında bu konuya hiç takılmıyorum. Benim için en önemli şey İstanbulspor maçında alacağımız sonuç. Çünkü her puanın önemi var ve bu sezon ligde henüz yerimiz netleşmedi. Sözleşme konusunu hiç düşünmüyorum. Evet yönetim ile konuşmamız oldu ama henüz bir anlaşma yapmış değiliz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, evet anlaşma yapmadık ama Rize'de huzur içinde çalışıyorum. Kesinlikle olumsuz bir durum söz konusu değil. Rize'de mutluyum. Evet zaman zaman inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. Bazen kötü bazen iyi sonuçlar alıyoruz. Bu da normal." dedi.





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