Icardi'den ayrılık haberlerine tepki!

PSG'de Mauro Icardi, kulübün kendisini satacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Icardi'den ayrılık haberlerine tepki!
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06 Haziran 2022 20:01
Paris Saint-Germain'de forma giyen Mauro Icardi, kulübün kendisini satacağı yönünde çıkan haberleri "saçmalık" olarak niteledi.

İtalyan medyası, Icardi'nin kariyerinde ilerleme kaydetmediğini ve PSG'nin Arjantinli yıldızı satacağını yazarken, Icardi bu haberlere, "Bu haberler, her yıl olduğu gibi saçmalık. Bir sezonda 30 gol attığımda da bu haberler çıkıyordu." şeklinde cevap verdi.

Kariyerinin de yazıldığı gibi olmadığını söyleyen Icardi, "Kariyerimin bu saçmalıkta yazıldığı gibi olduğunu sanmıyorum. 29 yaşına kadar 200 gol attım ve iyi tanınıyorum" dedi.

29 yaşındaki futbolcu, son olarak kulüpteki geleceğine ilişkin kararını ise henüz vermediğini söyledi.

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