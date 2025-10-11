Ibrahimovic: 'Mourinho ve Guardiola futbolu değiştirdi'

Zlatan Ibrahimovic, Trento'da düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkarak hem Milan'daki yeni rolü hem de futbol dünyası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"MILAN'I TEMSİL EDİYORUM"
Artık Milan yönetiminde görev yapan Ibra, "Bugün Milan'ın sahiplerini temsil ediyorum. Herkesin daha iyi olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Artık futbolun verdiği adrenalini yaşamıyorum ama hala çok aktifim. Zamanımın yüzde 80'ini İtalya'da geçiriyorum, geri kalanında RedBird'le işlerim için seyahat ediyorum." dedi.
"BENİ DİNLEMEDİLER"
Ibrahimovic, Milan altyapısında futbol oynayan iki oğlundan da bahsetti: "Onlara sadece tavsiye veriyorum, yargılamıyorum. Babaları ben olduğum için işleri kolay değil. Onlara futboldan uzak durmalarını söyledim ama beni dinlemediler. Altyapı tesisine gitmiyorum çünkü her şeyi kendi emekleriyle hak etmeliler."
"DNA'SINDA KAZANMAK VAR"
Milan'ın mevcut durumunu değerlendiren Ibrahimovic, Massimiliano Allegri'den memnun olduğu belirtirken, "Takım iyi gidiyor. Allegri deneyimli ve kazanan bir teknik direktör. Takıma denge ve istikrar getirdi. Şimdi adım adım daha yükseğe çıkmak istiyoruz. Milan'ın DNA'sında kazanmak var. Bazıları 'oyun yok' diyor ama ben öyle görmüyorum." diye konuştu.
"KARİYERİMİ İKİ YIL UZATIRDI"
Rafael Leao ve Luka Modric'ten övgüyle bahseden İsveçli efsane, "Leao dünyanın en iyilerinden biri. Şampiyon olduğumuz sezonda farkı tek başına yarattı. Modric ise futbolun kendisi. Onunla oynamak kariyerimi iki yıl uzatırdı. Sahada bir usta, saha dışında da tüm takıma enerji veriyor." sözlerini sarf etti.
"FUTBOLU DEĞİŞTİRDİLER"
Pep Guardiola ve Jose Mourinho'nun futbolu değiştirdiğini söyleyen Ibra, "Guardiola ve Mourinho futbolu değiştirdiler. Mourinho kafana girer, Guardiola sahada seni kontrol eder. Ama beni en çok geliştiren Capello oldu." ifadelerini kullandı.
Son olarak futbol tarihinin en iyilerini sıralayan Ibrahimovic, üç ismi öne çıkardı:
"Fenomen Ronaldo, Maradona ve Messi. Ben ise o listenin dışında kalıyorum."
"MILAN'I TEMSİL EDİYORUM"
Artık Milan yönetiminde görev yapan Ibra, "Bugün Milan'ın sahiplerini temsil ediyorum. Herkesin daha iyi olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Artık futbolun verdiği adrenalini yaşamıyorum ama hala çok aktifim. Zamanımın yüzde 80'ini İtalya'da geçiriyorum, geri kalanında RedBird'le işlerim için seyahat ediyorum." dedi.
"BENİ DİNLEMEDİLER"
Ibrahimovic, Milan altyapısında futbol oynayan iki oğlundan da bahsetti: "Onlara sadece tavsiye veriyorum, yargılamıyorum. Babaları ben olduğum için işleri kolay değil. Onlara futboldan uzak durmalarını söyledim ama beni dinlemediler. Altyapı tesisine gitmiyorum çünkü her şeyi kendi emekleriyle hak etmeliler."
"DNA'SINDA KAZANMAK VAR"
Milan'ın mevcut durumunu değerlendiren Ibrahimovic, Massimiliano Allegri'den memnun olduğu belirtirken, "Takım iyi gidiyor. Allegri deneyimli ve kazanan bir teknik direktör. Takıma denge ve istikrar getirdi. Şimdi adım adım daha yükseğe çıkmak istiyoruz. Milan'ın DNA'sında kazanmak var. Bazıları 'oyun yok' diyor ama ben öyle görmüyorum." diye konuştu.
"KARİYERİMİ İKİ YIL UZATIRDI"
Rafael Leao ve Luka Modric'ten övgüyle bahseden İsveçli efsane, "Leao dünyanın en iyilerinden biri. Şampiyon olduğumuz sezonda farkı tek başına yarattı. Modric ise futbolun kendisi. Onunla oynamak kariyerimi iki yıl uzatırdı. Sahada bir usta, saha dışında da tüm takıma enerji veriyor." sözlerini sarf etti.
"FUTBOLU DEĞİŞTİRDİLER"
Pep Guardiola ve Jose Mourinho'nun futbolu değiştirdiğini söyleyen Ibra, "Guardiola ve Mourinho futbolu değiştirdiler. Mourinho kafana girer, Guardiola sahada seni kontrol eder. Ama beni en çok geliştiren Capello oldu." ifadelerini kullandı.
Son olarak futbol tarihinin en iyilerini sıralayan Ibrahimovic, üç ismi öne çıkardı:
"Fenomen Ronaldo, Maradona ve Messi. Ben ise o listenin dışında kalıyorum."