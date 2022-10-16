İngiltere Championship 15. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Birmingham ile karşılaştı. The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Birmingham 2-0 kazandı.



Karşılaşma kale direklerinin boyunun uzun olması nedeniyle geç başladı. Direklerin uzun olduğunun fark edilmesinin ardından gerekli işlemler yapıldı ve kale direkleri, normal boyutuna getirildi.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti.



Birmingham'da Troy Deeney, 74. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Hull City, oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kazandı ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.



Hull City'de milli oyuncular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik karşılaşmaya 11'de başladı. Ozan Tufan 83'te Doğukan Sinik ise 63. dakikada oyundan çıktı.



Alınan bu sonucun ardından Birmingham puanını 19'a yükseltti. Hull City ise 14 puanda kaldı.





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