Hull City'den Okay Yokuşlu sürprizi!

Hull City, adı Beşiktaş ile anılan Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hull City'den Okay Yokuşlu sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 16:48
West Bromwich'te başarılı bir sezon geçirdikten sonra EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan Okay Yokuşlu'nun talipleri artıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Okay Yokuşlu transferi için girişimlere başladı.

Haberde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin transfer için görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.

Tecrübeli futbolcuyla Süper Lig devi Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery