Hull City'den Okay Yokuşlu sürprizi!

West Bromwich'te başarılı bir sezon geçirdikten sonra EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan Okay Yokuşlu'nun talipleri artıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Okay Yokuşlu transferi için girişimlere başladı.



Haberde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin transfer için görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.



Tecrübeli futbolcuyla Süper Lig devi Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.



West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU