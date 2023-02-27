'Hükümet istifa' seslerine kınama

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe - Konyaspor arasında oynanan maçta "Hükümet istifa" protestosunun ardından Beşiktaş - Antalyaspor maçında da tribünlerin bir kısmı tarafından benzer protestolar gerçekleştirildi. Tribünde yer alan taraftarların bir kısmı da "Hükümet istifa" protestosuna ıslıklarla bastırmaya çalıştı. Yaşanan protestoların, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Keçiörengücü, Erzurumspor ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hükümet aleyhine olan protestolara tepki gösterdi. İşte yapılan açıklamalar...
KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI
"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."
ALANYASPOR'UN AÇIKLAMASI
"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI
"Asrın felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşmanın ve kardeşliğimizin 85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin ve milletimizin her zamanki gibi el ele olmasını temenni eder, futbolun siyaset üstü bir organizasyon olduğu bilinciyle tüm taraftarlarınızı sağduyulu olmaya davet ederiz."
ERZURUMSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Anadolu'nun önsözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor camiası ve taraftarı, Devletimiz ve aziz milletimizin daima yanındadır. Asrin Felaketi diye adlandırdığımız bir afeti henüz yaşamışken.. Kaybettiğimiz insanların yasını tutarken.. Acılarımız tazeyken.. Yaralarımızı sarmak için hep birlikte millet olarak var gücümüzle omuz omuza vermişken.. Devletimiz tüm imkanlarını tüm görevlileriyle seferber etmişken.. Bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir. Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin çeşitli siyasi düşüncelere sahip insanlarımızın sadece armaya gönül verdiği, takımının renkleri altında birleştiği bu sektörde asla olmaması gereken, bu etik dışı planlı provokasyonu kınıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de Aziz Milletimizin yanında, Büyük ve Güçlü Türkiyemizin tarafında olacağız.."
ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI SANCAK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Gün siyaset yapma günü değil. Gün; birlik ve beraberlik içinde devam eden, dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe, şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmemizin günüdür."
KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI
"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."
ALANYASPOR'UN AÇIKLAMASI
"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI
"Asrın felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşmanın ve kardeşliğimizin 85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin ve milletimizin her zamanki gibi el ele olmasını temenni eder, futbolun siyaset üstü bir organizasyon olduğu bilinciyle tüm taraftarlarınızı sağduyulu olmaya davet ederiz."
ERZURUMSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Anadolu'nun önsözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor camiası ve taraftarı, Devletimiz ve aziz milletimizin daima yanındadır. Asrin Felaketi diye adlandırdığımız bir afeti henüz yaşamışken.. Kaybettiğimiz insanların yasını tutarken.. Acılarımız tazeyken.. Yaralarımızı sarmak için hep birlikte millet olarak var gücümüzle omuz omuza vermişken.. Devletimiz tüm imkanlarını tüm görevlileriyle seferber etmişken.. Bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir. Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin çeşitli siyasi düşüncelere sahip insanlarımızın sadece armaya gönül verdiği, takımının renkleri altında birleştiği bu sektörde asla olmaması gereken, bu etik dışı planlı provokasyonu kınıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de Aziz Milletimizin yanında, Büyük ve Güçlü Türkiyemizin tarafında olacağız.."
ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI SANCAK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Gün siyaset yapma günü değil. Gün; birlik ve beraberlik içinde devam eden, dayanışma, yardımlaşma, acıyı dindirme, yaralı olanlara dua, eş, dost, akraba, komşu, ilçe, şehir ve ülke olarak bu duyarlılığı devam ettirmemizin günüdür."
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