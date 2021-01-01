Horton-Tucker: "LeBron bunları başka kimseye anlatmıyor!"

Los Angeles Lakers guardı Talen Horton-Tucker, ligin en iyi oyuncularından olan takım arkadaşı LeBron James'ten bir şeyler öğrenme fırsatına sahip olmanın nasıl bir şey olduğundan bahsetti.



Horton-Tucker, Lakers muhabiri Mike Trudell ile yaptığı bir röportajda, LeBron hakkında şu şekilde bir diyaloğa girdi:



"Trudell: 18'inci sezonunda olmasına rağmen hala MVP düzeyinde oynayan LeBron'dan doğrudan bir şeyler öğrenebilme şansı, sana hile kodu girmişsin gibi bir his veriyor mu?



Horton-Tucker: Evet, birkaç kez olmuştu! LeBron sayesinde, savunmaları çok az kişinin yapabildiği bir şekilde okumayı öğrenme şansı buluyorum. Buna, 'LeBron'un şu anda anlattıklarını 20 yaşındayken dinleyebilen dünyadaki tek çocuk benim, kimsenin bilmediği şeyleri öğreniyorum.' şeklinde bakıyorum. Bu çok önemli. Bu dediklerim aynı zamanda Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope ve geçen yıl Rajon Rondo için de geçerliydi."



