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Hornets, LaMelo'nun sezon bitmeden dönmesi konusunda iyimser!

Charlotte Hornets'ın, çaylak oyuncusu LaMelo Ball'un kırık el bileği sakatlığından sezon bitmeden önce dönmesi konusunda iyimser olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın, çaylak oyuncusu LaMelo Ball'un kırık el bileği sakatlığından sezon bitmeden önce dönmesi konusunda iyimser olduğu bildirildi.

Ameliyatı sonrası, Ball'un dört hafta içinde yeniden değerlendirileceği belirtilmişti ve bu da 20 Nisan tarihine denk geliyordu.

Genel menajer Mitch Kupchak, Charlotte medyasıyla bir konferans görüşmesinde şunları söyledi:

"LaMelo'nun sezonu kapatıp kapatmadığını bilmiyoruz. Lakin bu sakatlığı yaşayan diğer oyunculara bakarsak, yılın bir bölümünde geri dönme ihtimali var."

Kupchak, takımın kısa vadeli kazanç için Ball'un geleceğini tehlikeye atmak gibi bir şey yapmayacağını da vurguladı:

"Bunu iyice düşünmek zorundasınız. Sağlığını tehlikeye atmak, hiçbir durumda yapmayacağımızı bildiğimiz tek şey. Normal sezonun sonunda playoffları kovaladığımız bir pozisyondaysak ve o da tam olarak hazır değilse, onu tekrar sahaya çıkarabileceğimizi düşünsek bile bunu yapmayacağız."


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