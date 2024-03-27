Hokey5s Türkiye Şampiyonası başladı

Kadınlarda ve erkeklerde Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.
Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde bulunan hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, erkeklerde 9, kadınlarda ise 10 takım mücadele ediyor.
Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımların sporcu havuzunu genişletmek için düzenlenen müsabakalar, 30 Mart Cumartesi günü sona erecek.
Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde bulunan hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, erkeklerde 9, kadınlarda ise 10 takım mücadele ediyor.
Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımların sporcu havuzunu genişletmek için düzenlenen müsabakalar, 30 Mart Cumartesi günü sona erecek.