Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor iel 0-0 berabere kalan

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçında oyunun hakiminin kendileri olduğunu savundu.Son maçlarda kazandıkları puanlara bakarak, gelecek haftalarda tehlikeli bölgeden uzaklaşacaklarına inandığını dile getiren Karaman, "Skor getirecek gol vuruşunu yapamadık. Bana göre zevkli bir maç oldu. İyi maç çıkardık." diye konuştu.Öte yandan Karaman, futbolcusu Umut Bulut'un oyundan alınması sonrası yaşadığı üzüntüyü aktardı. Teknik adamların maç içinde istediği dakikada değişiklik yapabileceğini, oyuncuların da bu düşünceye sahip olması gerektiğini vurgulayan Karaman,açıklamasında bulundu.