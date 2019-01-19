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Hikmet Karaman'dan maç sonu Umut Bulut açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor iel 0-0 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçında oyunun hakiminin kendileri olduğunu savundu.

Kaynak: AA
Hikmet Karaman'dan maç sonu Umut Bulut açıklaması
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19 Ocak 2019 19:31
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor iel 0-0 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçında oyunun hakiminin kendileri olduğunu savundu.

Son maçlarda kazandıkları puanlara bakarak, gelecek haftalarda tehlikeli bölgeden uzaklaşacaklarına inandığını dile getiren Karaman, "Skor getirecek gol vuruşunu yapamadık. Bana göre zevkli bir maç oldu. İyi maç çıkardık." diye konuştu.

Öte yandan Karaman, futbolcusu Umut Bulut'un oyundan alınması sonrası yaşadığı üzüntüyü aktardı. Teknik adamların maç içinde istediği dakikada değişiklik yapabileceğini, oyuncuların da bu düşünceye sahip olması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Kulübede kendisiyle konuştum. 'Sen kötü oynadın diye oyundan çıkmadın ki? Değişiklik yapacağız.' dedim. Söylediklerimi anlayınca daha mutlu oldu." açıklamasında bulundu.

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