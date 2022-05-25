Hikmet Karaman: 'Bu takımların finali çok anlamlı'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak final maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında bir araya geldi.



Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, final maçıyla soruları yanıtladı.



Yarınki final maçının tarihi bir önem taşıdığını belirten Karaman, "Türkiye'nin en büyük kupasının finalini cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri, Sivas ve Kayseri oynayacak. Anlamı çok büyük." dedi.



Final maçında iki komşu şehrin temsilcilerinin karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarınki maçı iki komşu kentin dostane biçimde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler her iki takımı da alkışlasın. Hem Kayseri'deki hem de diğer iller ile yurt dışındaki taraftarlarımızın takımımızın yanında yer almasını istiyorum. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında önemli bir itici güç oldular, takımı motive ettiler. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Biz de yarınki bu zorlu final öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah güzel bir maç olur. Kupayı da kazanmayı tabii istiyoruz. Ama bunu söylerken de Rıza hocama, Sivasspor'a son derece saygı duyuyoruz. Onların da çok büyük işler yaparak buraya geldiklerini hatırlıyoruz."



Her iki tarafın da final maçına büyük önem verdiğini hatırlatan Karaman, "Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. İşin teknik, taktik, fiziksel ortamı maç başlayınca gözükecek. Her iki takımın kadroları belli. Ama iki takım açısından maça başlangıç ve maçın bitişi farklı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





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