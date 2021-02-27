Hikmet Karaman: 'Ateş çemberinin içindeyiz!'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatayspor maçı sonrasınad karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirdi.



Golü bulup 1-0 öne geçtiklerini ancak sonraki dakikalarda oyunun istedikleri gibi gitmediğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:



"Biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha paslı oynayabilirdik. Maçın püf noktası; yediğimiz kırmızı kart, takımı 10 kişi bırakmak. Doğru kırmızı kart, aynı olayı Kayseri maçında yaptık, bugün burada da yaptık ve iki de penaltı. Yani iki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor'a karşı, ligde konumu, oynadığı oyun olarak iki penaltı bir de 10 kişi kalırsanız, çok zorluk yaşarsınız. Buna rağmen mesela oyun 3-1 olduktan sonra 3-2'ye getirecek savunma pozisyonu var, çok net. Orada 3-2'yi yakalasak belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda 2 tane penaltı yaptırma lüksümüz yok ama bunlar maalesef oluyor."



Karaman, ilerleyen haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorunda olduklarını, bunun için çalışacaklarını belirterek, Hatayspor'u tebrik etti.



