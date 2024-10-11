New Orleans Pelicans forveti Herb Jones'un, Zion Williamson'ın yanında pivot pozisyonunda oynayabileceği iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania Pat McAfee Show'da yaptığı bir sohbette Jones'un, bu yıl Williamson'ın yanında takımın ilk beş kadroda görev alabileceğini söyledi:



"Birçok role bürünecek bir oyuncu olacak. 4 veya 5 numarada oynayacak. Bana Herb Jones'un esasen ilk beşte oynayacağı da söylenmişti."



2,01 cm boyunda olan ve dördüncü NBA sezonuna girecek olan 26 yaşındaki Jones, geçtiğimiz sezon %49.8 şut isabetiyle 11,0 sayı, 3.6 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamış ve NBA'in en iyi savunma beşine seçilirken, Yılın Savunmacısı ödülü adayları arasında beşinci sırada yer almıştı.



