Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu

Hentbolda Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçları sonunda gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 21:38
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım kesinleşti.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından Mersin Büyükşehir Belediyespor birinci, Sivas Belediyespor ikinci ve Beta Transformatör Adasokağı ise üçüncü sırada grubu tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Final Grubu maçları sonrası düzenlenen törende, Süper Lig'e yükselen 3 takıma kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile başkan vekili Kenan Gökmen verdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.