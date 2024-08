Hentbolda Kadınlar Süper Kupa Armada Praxis Yalıkavak'ın

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupanın sahibi oldu.



Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupayı kazanan Armada Praxis Yalıkavak, törenle kupasını aldı.



Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Yenimahalle Belediyespor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.



Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Armada Praxis Yalıkavak oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.



THF Başkanı Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Sezon hazırlıklarının hemen ardından yapılan ilk resmi maçlar her zaman zor olur. Takımların adaptasyonu, hazırlıkları biraz zaman istiyor. Yalıkavak daha geniş bir kadroya sahip, daha tecrübeli sporcuları var. Yenimahalle ise daha genç sporculardan oluşuyor. Ancak her geçen gün oyuncular üzerine katarak devam edecektir. Bugün iyi olan Yalıkavak'tı tebrik ediyoruz, Yenimahalle Beyediyespor'u da tebrik ediyoruz. Sakatlıksız bir maç olduğu için mutluyum, sezona çok iyi bir açılış yaptık, inşallah çok çekişmeli, çok yoğun ilgi duyulan devamlı medyada yer alan taraftarın ilgisinin yoğun olduğu bir lig yaşayacağız. Bütün takımlara başarılar diliyorum."



Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu



Hakemler: Gökhan Keskin, Orhan Keskin



Armada Praxis Yalıkavak: Rombescu, Beyza Gedik 1, Buket Seven 1, Gözde Seven, Yeliz Özel 5, Armina 8, Sude Karademir, Bilgenur Öztürk 6, Nurceren Akgün Göktepe 2, Özlem Taşkın, Ceylan Aydemir 6, Tuana Akman, Hatice Özdemir 5, İlke Yıldız 1, Edanur Burhan 2



Yenimahalle Belediyespor: İlayda Çıtak, Hatice Karataş 2, Eylül Bilgiç, Elif Yaren Uzun 4, Sevgi Kalyoncuoğlu 8, Gazel Yılmaz, Seda İrem Güleç, Ceren Subaşı 2, Demet Sonkaya, Ceyda Doğan 4, İlayda Çıtak, Yağmur Aktay 4, Burcu Yavaş, Hande Muhcu, Medine Eserkaya, Tuğçe Songür, Açelya Kaya



Devre: 16-12



İki dakika cezası alanlar: Ceyda Doğan, Hande Muhcu (Yenimahalle Belediyespor), Yeliz Özel, Gözde Seven, Armina, Hatice Özdemir, Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU