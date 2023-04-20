Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde MVP Perihan Topaloğlu Acar

2022-23 Hentbol sezonu Kadınlar Süper Ligi normal sezon maçlarının istatistik bilgileri yayımlandı.



Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre istatistiklerin değerlendirilmesi sonucunda Görele Belediyespor'dan Perihan Topaloğlu Acar, ligin "En iyi oyuncusu" olurken, 172 gol ile de ligin "En golcü oyuncusu" unvanını aldı.



Kadınlar Süper Ligi'nde "Altın Yedi", Halime İslamoğlu (Kaleci/İzmir Büyükşehir Belediyespor), Kübra Sarıkaya (Sol Kanat/Kastamonu Belediyespor), Perihan Topaloğlu Acar (Sol Oyun Kurucu/Görele Belediyespor), Sibel Kıcıroğlu (Orta Oyun Kurucu/İzmir Büyükşehir Belediyespor), Merve Özbolluk (Sağ Oyun Kurucu/Üsküdar Belediyespor), Emine Gökdemir (Sağ Kanat/Kastamonu Belediyespor) ve Cansu Akalın'dan (Pivot/Konyaaltı Belediyespor) oluştu.



"En iyi kaleci" unvanını İzmir Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Halime İslamoğlu elde ederken, Yenimahalle Belediyespor kalecisi Selen Akalın, "En fazla kurtarış yapan kaleci", "Hızlı hücum kurtarışı" ve "7 Metre atışı kurtarışı" kategorilerinde de birinci sırayı aldı.



"En fazla asist yapan oyuncu" Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Fatma Atalar, "En fazla hızlı pücum golü atan" oyuncu Yenimahalle Belediyespor'dan Funda Baş oldu. "En fazla top kapma" sayısında ise Yenimahalle Belediyespor'dan Arife Özdemir birincilik elde etti.



Yenimahalle Belediyespor'dan Gülcan Tügel, "En fazla 2 dakika cezası alan oyuncu" oldu.





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