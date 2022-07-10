Henry Onyekuru transfer için İstanbul'da!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Heny Onyekuru'nun Adana Demirspor ile transfer görüşmeleri yapmak adına İstanbul'a geldiği belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru transfer için İstanbul'da!
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10 Temmuz 2022 00:00
Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.  

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