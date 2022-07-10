Henry Onyekuru transfer için İstanbul'da!

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.



GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



