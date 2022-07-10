Henry Onyekuru Adana Demirspor'da

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı kanat oyuncusu Adana Demirspor'a 1 yıl kiralık olarak imza attı.



İmza töreninde A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Daha önce teklif etmişlerdi ama maliyetinden dolayı istememiştim. Son anda tekrar önerildi, yoğun bir diplomasinden sonra anlaştık. Bir yıl kiralık. Bir yıl sonunda memnun kalırsak, satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık sözleşmemiz olacak." dedi.



Sancak, sözlerine, "Bir yıl kiraladık, 30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonumuz var. Avrupa kupalarına katılırsak, mecburi satın alma. Bonuslar da var. Hedefimiz orası zaten. Belki beklemeyiz o tarihe kadar, çok değerli, kaliteli bir futbolcu." sözleriyle devam etti.



Adana Demirspor Başkanı Sancak, son olarak, "İyi kadro kurduk. Sol kanat eksiğimiz vardı, onu tamamladık. Trabzon'dan Salih'i aldık, Fenerbahçe'den büyük ihtimalle Arda Okan'ı alacağız, Galatasaray'dan Ali Yavuz var. Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Henry Onyekuru ise, "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler." diye konuştu.



Nijeryalı kanat oyuncusu ayrıca, "Burada yüzde yüzümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar." yorumunu yaptı.



GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







