Henrikh Mkhitaryan: "Aklım, '5-6 yıl daha oynarsın' diyor"

Roma'nın orta saha oyuncusu Mkhitaryan, geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Henrikh Mkhitaryan: 'Aklım, '5-6 yıl daha oynarsın' diyor'
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14 Kasım 2021 22:58
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Henrikh Mkhitaryan, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbola uzun süre devam etmek istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Futbola uzunca bir süre devam etmek istiyorum. Bu yaşta vücudunuzu düzgün bir şekilde korumak kolay değildir. Aklım "5-6 yıl daha oynarsın" diyor ama umarım vücudum da bu görüşe katılıyordu. Ancak çok fazla zamanımın kalmadığını biliyorum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Bu sezon Roma formasıyla 15 resmi maça çıkan Mkhitaryan 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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