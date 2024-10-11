Hazırlık maçında Hull City, Alanyaspor'u yendi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City'e 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hazırlık maçında Hull City, Alanyaspor'u yendi
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11 Ekim 2024 19:14
Son güncelleme 11 Ekim 2024 19:38
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren, İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor, Hull City'e 2-0 mağlup oldu.

Mücadelede Hull City'nin gollerini 51'inci dakikada Matty Jacob ve 84'üncü dakikada Xavier Simons kaydetti.

Öte yandan maçı izleyenler arasında Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Hull City'nin başkanvekili Tan Kesler yer aldı.



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