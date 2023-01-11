Hayes: 'Uzatmalara gitmeden bitirmeliydik'

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Nigel Hayes-Davies, Panathinaikos karşılaşmasını değerlendirdi.



Maçı uzatmalara götürmeden kazanmak istediklerini ancak yine de kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Davies, "Takım olarak çok iyi bitiremedik bazı pozisyonları. Bu maç uzatmalara gitmemeliydi. Aynı hataları tekrar tekrar yaptık, hücum ribaundları verdik. Hücum ribaundlarıyla maça tutundular. Marko Guduric'in üçlüğüyle uzatmaya gittik ve kazandık." açıklamasını yaptı.





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