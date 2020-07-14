Hayaldi kabus oldu; Radamel Falcao

TOPLAMDA 21 MAÇ

İŞTE FALCAO KABUSU

Galatasaray'da 3 yıllık bir sözleşmeye imza atan ve bu süre zarfında bonuslarla beraber 22-23 milyon euro maliyeti söz konusu olan 34 yaşındaki futbolcu ilk olarak aşil tendon problemi yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu nedenle 3 maçta forma giyemeyen Falcao, Türkiye Kupası'ndaki Tuzla karşılaşmasında da yine bu problemi yüzünden oynamamıştı. Bu sakatlığında ligin ilk yarısındaki Gençlerbirliği, Sivas, Beşiktaş, Rize, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon maçlarını kaçıran futbolcu, aşil tendon probleminden sonra baldır çekmesi sıkıntısı yaşadı. Bundan dolayı da Kayseri ve Kasımpaşa karşılaşmalarında yer alamadı.

Son olarak Gaziantep maçında adele çekmesi sorunu yaşayan Falcao; Başakşehir, Trabzon, Alanya maçlarından sonra Ankaragücü maçında da forma giyemedi.





Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kabus gibi bir sezon geçirdiSezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı. Son olarak Ankaragücü maçında da oynayamayan futbolcunun Göztepe ve Antalyaspor karşılaşmalarında da görev alması beklenmiyor.34 yaşındaki futbolcu böylellikle sarı kırmızılılarda toplam 21 karşılaşmada oynayamayarak müsabakaların yarısından fazlasını kaçırmış olacak.Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı. Falcao ligde 16 karşılaşmada sahne alarak 10 gol attı, Türkiye Kupası'nda da Tuzlaspor'u boş geçmedi.Öte yandan Falcao bu sezon ligde 7 maçta 90 dakika sahada kalabildi. Devler Ligi'nde de Brugge ve PSG maçlarında tam süre sahadaydı.Fatih Terim de Ankaragücü maçının ardından diğer maçlarda da şans bulamayacağını belirtti.