Hataysporlu Recep Burak Yılmaz depremi anlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası çok sayıda ilimizde ağır yıkımları beraberinde getirdi. Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'ı Süper Lig'de temsil eden Hatayspor, ligden çekilme kararı aldı. Çok sayıda futbolcusu ve antrenörü deprem faciasından etkilenen Hatayspor'un çekilme kararını Türkiye Futbol Federasyonu kabul etti. Bordo-beyazlı ekibin savunmacısı Recep Burak Yılmaz deprem anında yaşananları anlattı.



"BİR TRAVMA YARATTI HEPİMİZDE"



Radyospor'a konuşan Recep Burak Yılmaz deprem anında yaşananları şu ifadelerle dile getirdi: "Bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Sarsıntı geçince 04.15'te dışarı çıktık. Yeğenlerim bendeydi. Eşim kardeşim beraber çıktık evden. Yeğenlerim sabah İstanbul'a dönecekti; ama bu felaketi yaşadılar. Çocuk olmaları daha da kötü. Bir travma yarattı hepimizde" dedi.



"EŞİM TEK GİTMEK İSTEMEDİ"



Eşinin yaşadığı panik nedeniyle tek başına yolculuk yapamadığını belirten Recep Burak Yılmaz, "Eşim hamile, onu deprem günü göndermek istedim. Çok korkuyordu, tek gitmek istemedi. Dolayısıyla ben de onlarla döndüm. Sonrasında bir kaç gün sonra ben arabamla döndüm Hatay'a. Sağlam hiçbir bina yok diyebilirim. Benim oturduğum bina kullanılır değil. Çoğu bina böyle. Bence enkaz kaldırıldıktan sonra Hatay yeniden kurulmalı. Evi olanın evi gitti, işi olanın işi gitti. İnsanlar ne yapacak bilemiyor. Şimdi İstanbul'dayız" ifadelerini kullandı.



"TANER AĞABEY VE ATSU AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR"



Sportif direktör Taner Savut ve Christian Atsu için dua ettiklerini kaydeden Recep Burak Yılmaz, "Taner Savut ve Christian Atsu için dua ediyoruz. Elimizden başkası gelmiyor. Kasımpaşa maçında golümüzü son saniyede Atsu atmıştı. Ona sarılmıştık. Taner ağabey (Savut) soyunma odasındaydı. Galibiyet fotoğrafı çektirdik. Öyle kaldı, bir kaç saat sonra ne olacağını bilemiyorsun ki... Ben de eşimle program yapmıştım. Sabah güzel bir kahvaltı yaparız, sonra akşam bir yere yemeğe gideriz, galibiyet çoşkusu, kutlama yaparız diyordum. Olmadı. Taner ağabey ve Atsu aklımızdan çıkmıyor" açıklmasını yaptı.



"BİRKAÇ KULÜP ARADI, HENÜZ KARAR VERMEDİM"



Hatayspor'un kiralık olarak takımdan ayrılmaları yönünde kendilerine izin verdiğini vurgulayan Recep Burak Yılmaz, "Herkes bunu yapabilir mi bilmiyorum. Psikolojik olarak çok zorlanan arkadaşlarım var. Ben henüz kararımı vermedim. Birkaç kulüp aradı; ama henüz oynayıp oynamayacağıma karar vermedim. Giden canlarımız için çok üzülüyoruz. Ama toparlanıp, hayata devam etmek gerekir" dedi.



