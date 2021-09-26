Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu.



Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-Jae, 26. dakikada ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Kim Min-Jae'nin topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı beklediler. Orta hakem Abdülkadir Bitigen ise oyunun devam etmesini istedi.



ERMAN TOROĞLU: "PENALTI"



Pozisyonu değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu "1-0 öndeyken Fenerbahçeli oyuncu sağdan gelen ortaya yattı, kolundan vurdu top dışarı gitti. Hakem bunu görmeyebilir. Ben böyle bir şey görmedim! Federasyon Başkanı olsam MHK başkanına telefon açarım o VAR'daki hakemi oradan al derim! Ben böyle bir şey görmedim. Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşüreceksiniz. İyi de mücadele ediyorlar. Sen ver ya penaltıyı. Hakeme hiçbir şey demem, görmeyebilir. Ancak televizyondan nasıl görüp, vermezsin? Bu hata falan değil, bu kasıttır. Burada başka bir şey var, araştırsınlar bulurlar. Siz kul hakkı yiyorsunuz. Sana ne ya! Adam 1 puanla belki 3. olacak, belki düşecek. Siz bunların aile hayatından, parasından kul hakkı yiyorsunuz ya. Ben böyle bir hata görmedim." dedi.



RIDVAN DİLMEN: "PENALTI"



Rıdvan Dilmen ise "Kim Min Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum." ifadelerini kullandı.



